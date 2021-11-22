Коломбо, Шри-Ланка, , 18:09 — REGNUM Встреча Секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабайей Раджапаксой состоялась 22 ноября в крупнейшем городе республики Коломбо, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Коломбо, Шри-Ланка (сс) Sergei Gussev

Обсудив двусторонние отношения, переговорщики обозначили «основные направления взаимодействия в политической, торгово-экономической и энергетической сферах». Кроме того, Патрушев и Раджапакса говорили на встрече о перспективах сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

«Патрушев подчеркнул, что Шри-Ланка — давний партнер России в Южной Азии, — говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ. — По его словам, отношения между двумя странами традиционно строятся на принципах равенства, доверия и взаимоуважения».

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