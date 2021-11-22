Москва, , 18:06 — REGNUM Интернет-пользователи сообщили о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 22 ноября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

ВКонтакте

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 17:00 по московскому времени. Большинство жалоб было связано с неполадками в работе приложения, многие также сообщали об отсутствии доступа к сайту.

В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили ТАСС информацию о неполадках, добавив, что к настоящему времени работа всех сервисов и продуктов восстановлена в нормальном режиме.