Кировград, Свердловская область, , 18:02 — REGNUM Житель Кировграда Свердловской области отдан под суд за кражу денег с банковского счёта. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

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По данным следствия, в конце июля он воспользовался чужим мобильным телефоном с открытым банковским приложением. Таким образом, у малознакомого 49-летнего мужчины он похитил более 11 тыс. рублей. Воспользовавшись доверием гражданина, он перевёл деньги на свой счёт, а затем потратил.

Правда, позднее его разоблачили. Обвиняемый возместил причинённый ущерб.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что это преступление стало возможно из-за несоблюдения элементарных правил безопасности. Он призвал население никому и никогда не сообщать данные своих банковских карт и не передавать посторонним телефоны с открытыми мобильными приложениями.