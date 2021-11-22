Тбилиси, 22 ноября 2021, 18:05 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая 22 ноября на заседании правительства, заявил о планах заменить оказание социальной помощи трудоспособным гражданам на предоставление им реальных рабочих мест, сообщает официальный правительственный сайт gov.ge.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908
Эверетт Шинн. Безработные. 1908

По словам Гарибашвили, на сегодняшний день в Грузии насчитывается свыше 600 000 социально незащищённых граждан. Треть из них составляют люди трудоспособного возраста, не мотивированные искать работу из-за существующей в стране социальной политики.

На взгляд премьер-министра, трудоспособные граждане не заинтересованы искать работу и улучшать элементарные бытовые условия из-за опасения потерять социальную помощь со стороны государства. Гарибашвили назвал подобные настроения населения «катастрофой» и заявил о том, что имеющуюся «порочную» социальную политику государства необходимо срочно менять.

Для этого правительством будут предприняты «смелые и действенные» меры. В ближайшие несколько недель общественности будет представлена апробированная в успешных европейских странах программа действий. Главной целью правительства будет создание в городах и муниципалитетах десятков тысяч новых рабочих мест. Для этого предполагается осуществить массовую профессинальную подготовку и переподготовку населения по новым специальностям.

«Я очень хочу начать эту новую программу с января. Она, я думаю, полностью изменит реальность, и мы сформируем новую культуру труда. Мы дадим населению, нашим трудоспособным гражданам ощущение перспективы, мотивацию для того, чтобы сделать реальное дело», — подытожил Гарибашвили

Напомним, что только по официальным данным, число безработных в Грузии достигает 317 000 человек, что составляет почти 22% трудоспособного населения.