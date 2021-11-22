Тбилиси, , 18:05 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая 22 ноября на заседании правительства, заявил о планах заменить оказание социальной помощи трудоспособным гражданам на предоставление им реальных рабочих мест, сообщает официальный правительственный сайт gov.ge.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

По словам Гарибашвили, на сегодняшний день в Грузии насчитывается свыше 600 000 социально незащищённых граждан. Треть из них составляют люди трудоспособного возраста, не мотивированные искать работу из-за существующей в стране социальной политики.

На взгляд премьер-министра, трудоспособные граждане не заинтересованы искать работу и улучшать элементарные бытовые условия из-за опасения потерять социальную помощь со стороны государства. Гарибашвили назвал подобные настроения населения «катастрофой» и заявил о том, что имеющуюся «порочную» социальную политику государства необходимо срочно менять.

Для этого правительством будут предприняты «смелые и действенные» меры. В ближайшие несколько недель общественности будет представлена апробированная в успешных европейских странах программа действий. Главной целью правительства будет создание в городах и муниципалитетах десятков тысяч новых рабочих мест. Для этого предполагается осуществить массовую профессинальную подготовку и переподготовку населения по новым специальностям.

«Я очень хочу начать эту новую программу с января. Она, я думаю, полностью изменит реальность, и мы сформируем новую культуру труда. Мы дадим населению, нашим трудоспособным гражданам ощущение перспективы, мотивацию для того, чтобы сделать реальное дело», — подытожил Гарибашвили

Напомним, что только по официальным данным, число безработных в Грузии достигает 317 000 человек, что составляет почти 22% трудоспособного населения.