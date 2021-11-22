Луганск, 22 ноября 2021, 17:59 — REGNUM Украинские боевики активизировали применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у линии соприкосновения сторон в Донбассе, заявил 22 ноября журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
«Украинские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, продолжив нарушать минские договоренности», — сообщил Филипоненко на брифинге.
В качестве примера он привёл события 21 ноября, когда Народная милиция зафиксировала в небе у линии соприкосновения беспилотник-разведчик ВС Украины.
«Наши подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью станции «Тритон» подавили сигнал управления беспилотного летательного аппарата типа «Фантом» и не позволили ему пересечь линию боевого соприкосновения», — рассказал Филипоненко.
Как сообщало ИА REGNUM, минскими соглашениями полностью запрещены полёты любых летательных аппаратов вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Исключение сделано только для БПЛА наблюдателей миссии ОБСЕ.
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