Луганск, 22 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Украинские боевики активизировали применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у линии соприкосновения сторон в Донбассе, заявил 22 ноября журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

(сс) Bayhaluk Беспилотник турецкого производства Bayraktar

«Украинские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, продолжив нарушать Минские договоренности», — сообщил Филипоненко на брифинге.

В качестве примера он привёл события 21 ноября, когда Народная милиция зафиксировала в небе у линии соприкосновения беспилотник-разведчик ВС Украины.

«Наши подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с помощью станции «Тритон» подавили сигнал управления беспилотного летательного аппарата типа «Фантом» и не позволили ему пересечь линию боевого соприкосновения», — рассказал Филипоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, Минскими соглашениями полностью запрещены полёты любых летательных аппаратов вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Исключение сделано только для БПЛА наблюдателей миссии ОБСЕ.