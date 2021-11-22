Вашингтон, , 18:01 — REGNUM Президент США Джо Байден 22 ноября выдвинул председателя федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, республиканца, на второй срок. Пауэлл помог вывести экономику США из рецессии после начала пандемии COVID-19, он также пользуется сильной двухпартийной поддержкой, сообщает 22 ноября USA Today.

Джозеф Байден Whitehouse.gov

Отметим, что на данное место претендовала Лаэль Брэйнард, но Байден назначил ее заместителем Пауэлла.

Решение главы Белого дома положило конец борьбе между Пауэллом и Брэйнард, демократом, которые стремились занять высший экономический пост. По сообщениям, Байден в последние дни всерьез рассматривал кандидатуру Брэйнард под давлением прогрессивных демократов.

Напомним, что четырехлетний срок полномочий Пауэлла подойдет к концу в феврале 2022 года. На должность главы американского центробанка его выдвинул экс-президент США Дональд Трамп.