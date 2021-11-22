Вашингтон, 22 ноября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 22 ноября выдвинул на второй срок председателя федеральной резервной системы США республиканца Джерома Пауэлла. Пауэлл помог вывести экономику США из рецессии после начала пандемии COVID-19, он также пользуется сильной двухпартийной поддержкой, сообщает 22 ноября USA Today.

Whitehouse.gov Джозеф Байден

Отметим, что на данное место претендовала Лаэль Брэйнард, но Байден назначил ее заместителем Пауэлла.

Решение главы Белого дома положило конец борьбе между Пауэллом и демократом Брэйнард за высший экономический пост. По сообщениям, Байден в последние дни всерьез рассматривал кандидатуру Брэйнард под давлением прогрессивных демократов.

Напомним, что четырехлетний срок полномочий Пауэлла подойдет к концу в феврале 2022 года. На должность главы американского центробанка его выдвинул экс-президент США Дональд Трамп.