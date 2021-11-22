* запрещённая в России организация

Воронеж, 22 ноября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Воронеже расследование уголовного дела в отношении десяти мужчин в возрасте от 25 до 57 лет, которые обвиняются в организации деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 22 ноября.

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По версии следствия, подозреваемые с июня 2018 года по февраль 2020 года являлись активными членами местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организовывали собрания, религиозные выступления и богослужения, осуществляли проповедническую деятельность.

«Не желая быть изобличёнными правоохранительными органами, обвиняемые использовали меры конспирации, для сокрытия деятельности, в том числе хранили отчетную и иную документацию в электронном виде, организовывали группы и использовали видеоконференцсвязь для проведения коллективных собраний», — уточнили в СК.

Сами обвиняемые своей вины не признали. Однако, уточнили в СК, следственными органами собрана исчерпывающая доказательственная база: проведено более 40 судебных экспертиз, в том числе религиоведческие, портретные, фонографическая, психолого-психиатрические, допрошено не менее 150 свидетелей, во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведено более 110 обысков. Объем уголовного дела составил 76 томов. В настоящее время утверждено обвинительное заключение по делу, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.