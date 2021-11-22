Нур-Султан, 22 ноября 2021, 17:54 — REGNUM В Талгаре, Казахстан, сняли видео, на котором рабочие укладывают асфальт на заснеженный тротуар, сообщает 22 ноября информационное агентство Stan.kz.
https://www.instagram.com/p/CWioyaXgl4A/
По данным автора видео, температура воздуха во время съемок не превышала 0 градусов. Прокомментировал инцидент аким Талгарского района Кайдар Абдиханов.
«Глава района объявил строгий выговор заместителю акима города Талгара Серику Думчебаеву, курирующему работы по благоустройству. Работа подрядчика не контролировалась должным образом из-за халатности», — сообщили в пресс-службе акимата.
В акимате назвали случившееся «недопустимой халатностью и незнанием прямых обязанностей заместителя акима».
«Прошу акима города обратить на это внимание и принять меры», — передаёт пресс-служба слова акима района.