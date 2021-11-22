Ташкент, , 17:54 — REGNUM Организация производства компонентов и материалов, необходимых для будущего строительства солнечных и ветряных электростанций в Узбекистане, позволит снизить стоимость проектов, а также создать рынок для отечественных предприятий.

Ветряная электростанция (сс) sarangib

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, об этом говорилось 22 ноября на совещании по вопросам расширения использования и развития возобновляемых источников энергии, которое провел глава республики Шавкат Мирзиёев.

«В связи с этим поручено разработать программу локализации указанной продукции», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, отмечалось, что для качественной эксплуатации новых электростанций будут нужны квалифицированные инженеры и работники. В этой связи Мирзиёев подчеркнул, что работу в этом направлении необходимо начать уже сейчас.

«Глава государства дал указание создать специальный учебный центр в городе Навои и обновить учебные программы вузов с учетом современных требований», — сообщает пресс-служба.

Также на совещании представлена стратегия развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане.

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