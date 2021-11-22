Екатеринбург, 22 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение замглаве города Алексею Бубнову и руководителям семи районных дорожно-эксплуатационных участков. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Зима

Предостережение касается недопустимости законодательства во время проведения работ по зимнему содержанию дорог. Оно объявлено с целью недопущения ненадлежащего исполнения своих обязанностей чиновниками и для активизации работы в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября на Среднем Урале установился снежный покров. Добавим, жители Екатеринбурга ежегодно жалуются на качество зимнего содержания дорог.