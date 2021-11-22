Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Плата за парковочное место в центре Петербурга, где функционирует зона платной парковки, вырастет сразу на 66% и составит 100 рублей в час для легкового автомобиля. Новые расценки вступят в силу 1 декабря 2021 года. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Платная парковка Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день стоимость одного часа парковки транспортного средства составляет от 30 рублей (для категорий А и М) до 120 рублей (для категории C). Для категории B (легковые автомобили) тариф сейчас составляет 60 рублей. Теперь в связи с подорожанием стоимость парковочного места в час для для категории B составит 100 рублей в час. Таким образом, например, почасовая плата для водителей легкового авто увеличится сразу в 1,66 раза.

Напомним, с начала зимы в центре Петербурга в зону платной парковки войдет еще 71 улица, сейчас их всего 28. Как считают в Смольном, все эти меры помогут разгрузить дороги Петербурга и предоставить парковочные места для жителей, проживающих в центре Петербурга.

При этом действующие абонементы для этой категории в цене не изменятся — 1800 рублей в год для категории В, 900 рублей — для А, и 3600 в год — для категории С.

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