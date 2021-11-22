Рига, , 17:51 — REGNUM Новые правила, вступившие в силу на территории Европейского союза в 2021 году, изменили привычный подход к эксплуатации бытовой техники на Западе — ремонт вместо утилизации. Об этом пишет латвийский портал Latvijas avize.

Старую бытовую технику ждёт переработка Александр Погожев © ИА REGNUM

Правила подталкивают к более экологичной экономике как производителей бытовой техники, так и торговцев, а также самих потребителей многочисленной домашней бытовой техники.

Парламент Латвии обязан в годовой срок привести национальное законодательство в соответствие с новыми директивами Евросоюза. Изменения будут внесены в Закон о защите прав потребителей. Отныне производители и продавцы должны будут уделять больше внимание возможности ремонта и повторного использования техники. К тому же, вернуть деньги за приобретенный бракованный товар станет сложнее или вообще невозможно.

Руководитель отдела поддержки потребителей и коммуникации Центра по защите прав потребителей Латвии Санита Гертмане объясняет так смысл нововведений: «ЕС призывает потребителей активизировать зеленое мышление: осуществляя ремонт техники, мы сокращаем количество бытовых отходов — не меняя приборы, сокращаем производство лишних».

Одновременно ЕС хочет добиться того, чтобы на рынок выпускались товары более долговечные, предусматривающие возможность ремонта и замены отдельных частей. «Таким образом должна измениться нынешняя ситуация, при которой техника выпускается на срок службы от года до двух и практически не поддается ремонту», — считает Гертмане.

Издание отмечает, что в последний раз такое отношение к используемой бытовой технике демонстрировалось во времена СССР, но тогда это объяснялось всеобщим дефицитом.