Ташкент, , 17:51 — REGNUM Узбекистан на недавнем международном климатическом саммите в городе Глазго (Шотландия) объявил о намерении снизить удельный выброс парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта на 35% к 2030 году.

Солнечные батареи hiroo yamagata

«Для этого есть все основания. В частности, к 2026 году поставлена цель увеличить общую мощность солнечных и ветряных электростанций в стране до восьми тысяч мегаватт», — сообщает пресс-служба президента Узбекистана со ссылкой на совещание, которое повел 22 ноября глава республики.

В частности, в следующем году планируется построить пять солнечных электростанций общей мощностью 900 мегаватт в Хорезмской, Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ферганской областях.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул на совещании необходимость освоения крупными промышленными предприятиями возобновляемых источников энергии для собственного снабжения. «Указано также, что следует стимулировать использование возобновляемых источников энергии населением и предпринимателями», — говорится в сообщении.

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