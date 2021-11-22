Курск, 22 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Курской области могут ввести проверку QR-кодов о вакцинации в общественном транспорте, сообщил портал «Секунда» со ссылкой на заместителя губернатора Оксану Крутько.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус

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Губернатор Роман Старовойт поручил чиновников изучить опыт других регионов РФ, в которых такие меры борьбы с коронавирусом уже предприняли. Глава региона заявил, что, если в курском транспорте придётся вводить ограничения, система должна работать без сбоев.

Обсуждать введение QR-кодов для общественного транспорта будут на заседании оперативного штаба 23 ноября.