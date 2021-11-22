Минск, , 17:47 — REGNUM Польша избежала гражданской войны после фальсификации президентских выборов благодаря вмешательству США, марионеткой которых является нынешний глава польского государства Анджей Дуда. Об этом22 ноября заявил Александр Лукашенко при обсуждении доклада чиновников из областей Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они (власти Польши. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) говорят о наших выборах. А вспомните, как победил Дуда. Там же несколько голосов перевесом. И это была полная фальсификация. И если бы американцы не вмешались, там бы была бойня хуже, чем… Вот все, что происходило у нас в 2020 году, это было бы цветочками. Но американцы вмешались, сказали: стоп, пускай Дуда еще поработает, потом оппозиция придет к власти. Там все внешне управляемо, — заявил Лукашенко. — Они нас упрекают. Что нас упрекать? Сфальсифицировали выборы, поставили во главе этого Дуду, который побежал уже по странам Прибалтики, коалицию какую-то собирает от «можа до можа» (фраза «от моря до моря» на польском языке. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии). Не будет от «можа до можа»!

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Напомним, ранее Александр Лукашенко неоднократно публично признавался в фальсификациях президентских выборов в Белоруссии. О фальсификациях говорится и в опубликованных докладах ОБСЕ по итогам наблюдений за белорусскими выборами. Генпрокуратура Белоруссии не возбудила ни одного уголовного дела по фактам фальсификаций. Центризбирком Белоруссии бессменно возглавляет Лидия Ермошина, неоднократно опровергавшая заявления назначившего её Лукашенко.