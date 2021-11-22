Махачкала, 22 ноября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве газа в частном доме в городе Махачкале увеличилось до пяти, один человек погиб, пишет РИА Новости. Ранее в региональном управлении МЧС сообщали, по предварительным данным, о троих пострадавших, а в прокуратуре — о четырех. По информации ведомства госпитализированы с ожогами и другими повреждениями четверо пострадавших, в том числе двое детей.

Взрыв

Спасатели ведут поисковые работы на месте взрыва, предположительно в подвальном помещении мог находиться еще один человек. Всего в доме проживали шесть семей. Двухэтажное здание использовалось под жилье не полностью, оно принадлежало акционерному обществу «Декоративные культуры».

Прокуратура организовала по факту взрыва газа доследственную проверку. На место происшествия выехали заместитель прокурора республики Андрей Потапов и и. о. прокурора Ленинского района города Махачкалы.

Читайте также: В Махачкале три человека пострадали при взрыве газа