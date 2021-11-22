Ханой, , 17:47 — REGNUM Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук посетит Россию с официальным визитом, сообщает 22 ноября МИД СРВ.

Вьетнам Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Визит состоится по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина в период с 25 ноября по 2 декабря.

«По приглашению президента Швейцарской Конфедерации Ги Пармелена и президента Российской Федерации Владимира Путина президент СРВ Нгуен Суан Фук во главе высокопоставленной вьетнамской делегации посетит с официальными визитами Швейцарию и Россию в период с 25 ноября по 2 декабря 2021 года», — указано в коммюнике вьетнамского МИД.

Подробности и содержание визита пока не раскрываются.

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