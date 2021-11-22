Ханой, 22 ноября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук посетит Россию с официальным визитом, сообщает 22 ноября МИД СРВ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вьетнам

Визит состоится по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина в период с 25 ноября по 2 декабря.

«По приглашению президента Швейцарской Конфедерации Ги Пармелена и президента Российской Федерации Владимира Путина президент СРВ Нгуен Суан Фук во главе высокопоставленной вьетнамской делегации посетит с официальными визитами Швейцарию и Россию в период с 25 ноября по 2 декабря 2021 года», — указано в коммюнике вьетнамского МИД.

Подробности и содержание визита пока не раскрываются.