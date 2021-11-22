Пловдив, Болгария, , 17:46 — REGNUM Сотрудник Медицинского университета из болгарского города Пловдив доктор Ангел Джамбов оказался в списке «ТОП-1% ученых, оказавших наибольшее влияние на мировую науку в 2020 году». Об этом 22 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Рафаэль Санти. Пифагор. Фреска (фрагмент). 1509

Как утверждают в пресс-центре высшего учебного заведения, имя Джамбова было отмечено в ежегодном Рейтинге Стэндфордского университета — перечне, включающем имена исследователей со всего мира, опубликовавших свои статьи в авторитетных международных изданиях. Согласно официальной информации, соответствующий рейтинг выделяет лучших экспертов в 22 научных областях и 176 прикладных специализациях.

Профессор Джамбов является доктором медицинских наук и главным ассистентом кафедры гигиены Пловдивского медицинского университета. В 2019 году он получил Премию Пифагора для молодых ученых — награду за крупные научные достижения. Тема его работ — исследование влияния физических и социальных факторов на здоровье человека.

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