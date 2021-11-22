Ярославль, 22 ноября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Ярославской области прививки от COVID-19 сделали 500 тысяч человек или 61% от плана по вакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

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Всего в области проживает чуть больше 1 млн взрослых ярославцев, привить в соответствии с приказом Минздрава рекомендуется 80% из них — 823 тысячи человек.

В соседней Костромской области прививки сделали 254 тысячи 566 человек, что составляет 63,7% от плана по вакцинации.