Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Президент США Джозеф Байден намерен выдвинуть кандидатуру действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла для назначения его на второй срок. Об этом глава Белого дома сообщил 22 ноября в своём микроблоге в Twitter.

Глава ФРС США Джером Пауэлл

«Америке нужно устойчивое, независимое и эффективное руководство Федеральной резервной системы. Именно поэтому я выдвину Джерома Пауэлла на второй срок в качестве председателя Совета управляющих ФРС», — написал Байден.

Он добавил, что также предложит кандидатуру Лаэль Брейнард на должность заместителя главы ФРС. До последнего времени Брейнард считалась главным конкурентом Пауэлла в борьбе за должность.

Джером Пауэлл занимает пост главы американского финансового регулятора с 2018 года. Его кандидатура была предложена предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Срок полномочий Пауэлла истекает в феврале 2022 года.