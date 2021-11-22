Таллин, 22 ноября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Эстонская ИТ-компания Tilde разработала для Европейского космического агентства (ESA) платформу виртуальных помощников на порталах агентства. Об этом сообщил эстонский портал tribuna.ee.

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Сообщается, что решение включает в себя широкий спектр функций — от навигации с помощью голосовых команд до автоматизации задач. Помощники будут работать на трех порталах ESA — Cosmos, ESASky и SOCCI. Стоимость проекта составила 199 132 евро.

«Мы гордимся сотрудничеством с ESA и широко внедряем искусственный интеллект для модернизации коммуникационных возможностей. Разработанная для ESA платформа позволяет машине понимать человеческий язык — определять намерения пользователя, предоставлять наиболее подходящий ответ и инициировать необходимые действия», — заявил исполнительный директор Tilde Eesti Пекка Мюллюля.

Проект будет завершен к концу 2021 года, после чего виртуальные помощники станут помогать зарегистрированным посетителям сайтов ESA находить актуальную информацию и работать в системах ESA. Сначала новые помощники будут общаться на английском языке, а позже будут добавлены и другие языки.