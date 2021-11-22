Москва, , 17:37 — REGNUM В Москве каждый второй кредит по программе «Семейная ипотека» приходится на семьи с одним ребёнком, сообщил 22 ноября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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Он напомнил, что возможность воспользоваться участием в программе у семей с одним ребёнком появилась в июле 2021 года.

«По данным статистики, семей с одним ребёнком практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми, поэтому их интерес к программе закономерен. Из 1,9 тысячи выданных в столице за третий квартал кредитов семейной ипотеки, 980 кредитов или 52% от общего количества получили семьи с первенцем», — рассказал Ефимов.

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Заместитель мэра также рассказал, что семьям со вторым ребёнком выдали за этот срок 644 кредита или 33% от общего объёма. Семьи с тремя и более детьми получили 235 кредитов — 12%, ещё 85 кредитов или 4% получили семьи, воспитывающие ребёнка с инвалидностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых российских регионах спрос на жилье может сильно превысить предложение, что обернется ростом цен, заявила заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

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