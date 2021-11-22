Ташкент, 22 ноября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 ноября провел совещание по вопросам расширения использования и развития возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба главы республики.

Hevelsolar.com Солнечная электростанция

Пресс-служба отмечает, что запасы традиционных источников энергии, таких как нефть и газ, ограничены, кроме того, их использование наносит большой вред окружающей среде.

«Поэтому развитые страны начали переход к «зеленой» энергетике, которая выступает залогом стабильного развития как сегодня, так и в перспективе», — отмечает пресс-служба.

В сообщении отмечается, что 21 мая 2019 года в Узбекистане был принят закон «Об использовании возобновляемых источников энергии», заложивший необходимые основы для развития сферы.

Так, в августе этого года в Навоийской области была запущена первая в стране солнечная фотоэлектрическая станция.

«В следующем месяце будет сдана в эксплуатацию еще одна такая станция в Самарканде», — сообщает пресс-служба.

В целом, говорится в сообщении, в 2022—2024 годах за счет прямых иностранных инвестиций на сумму три миллиарда долларов планируется построить десять солнечных и ветряных электростанций общей мощностью около три тысяч мегаватт.