В Узбекистане скоро построят 10 солнечных и ветряных электростанций
Ташкент, 22 ноября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 ноября провел совещание по вопросам расширения использования и развития возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба главы республики.
Пресс-служба отмечает, что запасы традиционных источников энергии, таких как нефть и газ, ограничены, кроме того, их использование наносит большой вред окружающей среде.
«Поэтому развитые страны начали переход к «зеленой» энергетике, которая выступает залогом стабильного развития как сегодня, так и в перспективе», — отмечает пресс-служба.
В сообщении отмечается, что 21 мая 2019 года в Узбекистане был принят закон «Об использовании возобновляемых источников энергии», заложивший необходимые основы для развития сферы.
Так, в августе этого года в Навоийской области была запущена первая в стране солнечная фотоэлектрическая станция.
«В следующем месяце будет сдана в эксплуатацию еще одна такая станция в Самарканде», — сообщает пресс-служба.
В целом, говорится в сообщении, в 2022—2024 годах за счет прямых иностранных инвестиций на сумму три миллиарда долларов планируется построить десять солнечных и ветряных электростанций общей мощностью около три тысяч мегаватт.