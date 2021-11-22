Пекин, , 17:33 — REGNUM В Китае завершено создание новой аэродинамической трубы, способной имитировать гиперзвуковые скорости и испытывать аппараты на скоростях до 8 Махов, сообщает 22 ноября издание Global Times.

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Объект FL-64, который был построен для китайского НИИ аэродинамики уже прошёл калибровочные испытания и наладку.

Аэродинамическая труба FL-64 признана готовой к имитации разгона объектов на скоростях от 4 до 8 Махов при температурах до 626,85 градусов по шкале Цельсия на моделируемой высоте полёта 48 тыс. метров.

«Аэродинамические трубы имеют решающее значение для разработки и испытаний летательных аппаратов, они более точны и эффективны, чем компьютерное моделирование и модельные эксперименты», — цитирует издание китайских специалистов.

Кроме того, в Китае уже заявили о планах построить аэродинамическую трубу JF-22, способную имитировать скорость в 30 Махов.

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