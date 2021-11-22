Сыктывкар, 22 ноября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Вице-спикер Госсовета Коми Владимир Косов поддержал введение в России обязательных QR-кодов, сообщает пресс-служба заксобрания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

«Сегодня страдают все. Принятие QR-кодов — это не угода власти, Госсовету или Путину, это жизненная необходимость. Вакцинация поможет снизить смертность и помочь врачам», — заявил он.

По его словам, вводить эти ограничительные меры было необходимо раньше.

«Сегодня нам просто некуда деваться — мы не можем жертвовать людьми», — заявил он.

Напомним, согласно законопроекту, QR-коды будут действовать до июня 2022 года. При этом до 1 февраля у россиян будет возможность предъявлять актуальный отрицательный ПЦР-тест.

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