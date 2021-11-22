Белград, 22 ноября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Встреча российского и сербского президентов Владимира Путина и Александра Вучича состоится 25 ноября в Сочи. Об этом сербский президент 22 ноября сообщил журналистам.

Sns.org.rs Александр Вучич

Он уточнил, что до поездки в Россию встретится с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. На переговоры с Путиным Додик не едет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры, ради которых Вучич едет в Россию, касаются цен на газ. Ожидается, что Москва одобрит Белграду ещё на десять лет запрашиваемые объёмы газа.