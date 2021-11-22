Скопин, Рязанская область, 22 ноября 2021, 17:35 — REGNUM Легендарная фабрика керамики в Скопине Рязанской области официально заявила о временной остановке производства, сообщает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт предприятия.
Соответствующая информация появилась на главной странице сайта фабрики. «Скопинская керамика доводит до вашего сведения, что временно не осуществляет производственную деятельность, но продолжает реализацию готовых изделий в фирменном магазине», — говорится в сообщении.
Напомним, о проблемах на предприятии стало широко известно осенью 2021 года. Долги по заработной плате рабочим превысили 950 млн рублей.
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