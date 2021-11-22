Скопин, Рязанская область, , 17:35 — REGNUM Легендарная фабрика керамики в Скопине Рязанской области официально заявила о временной остановке производства, сообщает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт предприятия.

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Соответствующая информация появилась на главной странице сайта фабрики. «Скопинская керамика доводит до вашего сведения, что временно не осуществляет производственную деятельность, но продолжает реализацию готовых изделий в фирменном магазине», — говорится в сообщении.

Напомним, о проблемах на предприятии стало широко известно осенью 2021 года. Долги по заработной плате рабочим превысили 950 млн рублей.

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