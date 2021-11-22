Чебоксары, 22 ноября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. ЦИК Чувашии большинством голосов отказал инициативной группе в проведении референдума по вопросу о QR-кодах в республике. В ведомстве называют ряд причин, в числе которых — отсутствие в законодательстве термина «куар-код», сообщает республиканский избирком в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR-коды

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Сегодня, 22 ноября, Центральная избирательная комиссия Чувашии рассмотрела заявление о проведении референдума на территории республики об использовании QR-кодов для допуска в общественные места. Отмечается, что большинство членов комиссии проголосовали против данной инициативы, указав «несколько причин».

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Формальное основание связано с указанием места жительства членов инициативной группы без требуемой расшифровки текстовой части (дома, корпуса, квартиры). Также в ЦИК Чувашии считают, что вопрос о правах и свободах гражданина, который поднимают заявители, находится «в ведении Российской Федерации».

«Термин «куар-код» отсутствует в законодательстве, что делает невозможным правильное восприятие вопроса референдума», — приводятся пояснения избиркома с выводом о том, что это приводит к отсутствию «каких-либо правовых последствий проведения референдума».

«То есть в ходатайстве фактически отсутствует вопрос референдума», — говорится в сообщении и подчёркивается, что инициативная группа вправе «переоформить документы и по новой» направить их на рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, члены инициативной группы (25 человек) вышли с предложением о проведении референдума на территории Чувашии, предложив жителям ответить на вопрос о том, согласны ли они с введением запрета на обязательное использование QR-кодов.

Напомним, 22 ноября, в Госсовете Чувашии началась работа комитетов парламента, где в том числе рассматриваются федеральные законопроекты о введении QR-кодов. 23 ноября их обсудят на двух комитетах, после чего на заседании президиума утвердят повестку сессии на 25 ноября.