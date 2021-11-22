Ханты-Мансийск, 22 ноября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В Югре, помимо самоизоляции непривитых граждан в четырёх муниципалитетах, с 22 ноября 2021 года ввели ряд иных ограничений для жителей всего региона. Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале

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До 20 декабря 2021 года продлён запрет на проведение в округе зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут осуществляться с участием граждан с QR-кодами, справками о перенесённой болезни и отрицательными ПЦР-тестами, сделанными за 72 часа до предъявления.

До 31 декабря церемонии бракосочетания будут проходить по предварительной записи с одновременным нахождением в помещении не более 8 человек, включая регистратора. Выездные церемонии не рекомендуются.

До 20 декабря вводится запрет на посещение торговых и торгово-развлекательных центров детьми младше 14 лет без сопровождения родителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре с 22 ноября по 5 декабря введён режим обязательной самоизоляции для непривитых от коронавируса граждан в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (село Леуши, посёлки Луговой, Междуреченский, Мортка, Мулымья).