Вашингтон, 22 ноября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Американские авиалинии и аэропорты приготовились к волне пассажиров в преддверии Дня благодарения, который отмечается в США 25 ноября, ожидая, что погода не помешает миллионам американцев попасть к близким, сообщает 22 ноября Reuters.

Thomas Naas Boeing 777 авиакомпании United Airlines

Администрация транспортной безопасности (TSA) США сообщила 19 ноября, что это был самый загруженный день с начала пандемии коронавируса в мае 2020 года, так как было зарегистрировано 2,24 млн путешественников.

TSA ожидает порядка 20 млн авиапассажиров во время празднования Дня благодарения. Для сравнения, в 2019 году было зарегистрировано около 26 млн.

Напомним, что в США вырос уровень вакцинации, а многие американцы решили навестить близких после того, как не видели их в разгар пандемии.

Предполагается, что 53,4 млн людей отправятся в путешествие на День благодарения, что на 13% больше, чем в 2020 году. Примерно 48,3 млн путешественников возможно поедут на машинах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в США на витринах лежат «золотые» индейки, цены на которые поднялись из-за фермеров, понявших, что пандемия спровоцирует спрос на товар ко Дню благодарения.