22 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление вице-премьера, министра по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Ирины Верещук, которая отрицает возможность возобновления подачи воды в Крым.

Оксана Переможенко, , 19:53 — REGNUM Вице-премьер, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Ирина Верещук отрицает возможность возобновления подачи воды в Крым. Об этом 22 ноября она заявила в эфире телеканала «Дом», отвечая на соответствующий вопрос украинских журналистов.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно… Ни в каком случае не идет речь о подаче воды… Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже если мы политически хотим кому-то что-то доказать», — сказала она.

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Заявление украинского политика обсудили читатели телеграм-каналов PavlovskyNews, Klymenko Time, а также VESTI. Многие отметили, что подобное заявление со стороны украинского министра демонстрирует отношение к жителям Крыма, а также то, что Киеву важна территория, но не люди. Иные предложили украинской стороне задуматься над тем, что будет делать Киев, например, без российского газа или белорусской электроэнергии.

«И не надо, неизвестно что в этой воде может быть», — отреагировал Олег.

«Офигенский министр по реинтеграции. Просто хочется сразу реинтегрироваться с вашей прекрасной Украиной. На самом деле нет. Только Россия порядок в ваших бошках наведет, походу. Хватит, пофестивалили, пора обратно в империю», — отреагировал Alex H.

«Отправьте ж ее — откуда она примчалась!.. В Раву-Русскую (город во Львовской области, мэром которого ранее была Верещук. — О. П.)», — отреагировал Kozma Prutkov.

Ирина Верещук President.gov.ua

«То есть огурцы, сало мы покупаем, ну и вражеский газ, а воду ни-ни. А если они нам все перекроют? Что тогда будет?» — задумался Олег.

«Да-да, как только Беларусь перекроет электричество, а Россия — газ, я думаю, Верещук сама с ведрами будет бегать через границу», — смеется Вася П.

«Так Крым — это же «Украина»…» — отреагировал Олег В.

«Чистой воды фашисты…» — не выдержал Вова.

«Крым же «Украина»?? Люди, которые там живут, — «украинцы»??? Здорово — будьте украинцы без воды…» — добавил Олег.

«Вот что происходит, когда шариковы приходят во власть. А теперь представьте чисто гипотетически, что будут творить вот эти политики, если Крым и Донбасс вдруг завтра окажутся украинскими…» — призвал задуматься «Едкий Натр».

«Когда уже привлекут Украину за геноцид???» — спросил Vigor.

«Кто бы сомневался. Это явно укрепит позиции Украины у крымчан, и они сразу пожалеют о своем решении», — с сарказмом пишет Олег К.

«А когда Зеля ездил на экологический форум в Глазго, он рассказал, что разрушает экологию Крыма и Херсонской области?» — задался вопросом Alonso.

Президент Украины Владимир Зеленский на Конференции COP26 President.gov.ua

«Россия не просит воды, а крымчане не собираются в Украину», — отметила Лидия.

«Ну да, Крым — «наш» и крымчане — украинцы. Бей своих, чтоб чужие боялись», — отреагировал Александр.

«Сами, уроды, подтверждают, что нужна территория, а не люди», — подытожил один из комментирующих.

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