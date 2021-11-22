Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В Ленинградской области с осени 2021 года коллективные паспорта об иммунизации своих предприятий от COVID-19 получили более 2,8 тыс. предпринимателей, в том числе почти 1 тыс. из них получили документ за две первые недели ноября. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации Ленинградской области Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 Ленинградской области

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Напомним, паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 выдается при условии, что 80% работников составляют вакцинированные или перенесшие COVID-19 в течение последних шести месяцев. В соответствии с постановлением правительства Ленобласти, наличие такого документа дает возможность предприятиям общественного питания, салонам красоты и парикмахерским, принимать посетителей без требования «антиковидных» документов.

За две недели ноября предпринимателям Ленинградской области выдали 962 паспорта коллективного иммунитета к COVID-19. Всего в регионе оформлено 2828 таких документов.

«Сфера торговли остается лидирующей по оформлению паспортов коллективного иммунитета ― 1226 предприятий имеют такой документ. Еще 544 паспорта оформлено предприятиями общественного питания, 367 — бизнесом в сфере бытовых услуг, 179 ― учреждениями образования», — заметили в пресс-службе.

Больше всего «ковид-паспортов» оформлено предпринимателями Выборгского района ― 392, в Лужском районе ― 353 организации с паспортом, во Всеволожском районе ― 352, также в пятерке лидеров ― Гатчинский и Киришский районы, где выдано 311 и 198 паспортов, соответственно.

Добавим, что всего с начала массовой вакцинации в Ленобласти привилось 801 487 человек, из них 3971 житель области привился 21 ноября, в том числе 1509 закончили вакцинацию.