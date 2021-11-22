22 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

В Воронеже водитель маршрутного автобуса напал на пассажирку, нецензурно обругал её и применил силу. Инцидент сняли на видео другие пассажиры и выложили в сеть. Теперь скандалом занимается прокуратура и полиция, а сам водитель, который заявил, что был спровоцирован, отстранен от работы.

Зоя Емельянова, , 17:42 — REGNUM Воронежский общественный транспорт вновь оказался в центре скандала — на этот раз водитель маршрутного автобуса напал на пассажирку, нецензурно обругал её и применил силу. Инцидент сняли на видео другие пассажиры и выложили в сеть. Теперь скандалом занимается прокуратура и полиция, сам водитель отстранён от работы.

Автобусы Voronezh-city.ru

В мэрии, комментируя инцидент, подчеркнули, что такое поведение недопустимо, но не исключили, что скандал мог быть спровоцирован. Чуть позже стала известная и версия водителя. По его словам, причиной конфликта стал не отказ надеть маску, как сообщалось ранее.

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«Со слов водителя, конфликтная ситуация развивалась следующим образом: в районе 21:30 эта пассажирка захотела оплатить проезд картой. Оплата не прошла, пассажирка не стала оплачивать наличными, вышла из автобуса. Маршрут кольцевой. На следующем круге, примерно через час, та же пассажирка вновь вошла в автобус и вновь захотела оплатить картой. Водитель напомнил, что в прошлый раз оплата не прошла, после чего начал развиваться конфликт. Со слов водителя, пассажирка выразила крайнее неудовлетворение самим автобусом, системой оплаты, системой оповещения, а также морально-этическими качествами водителя, причем последнее — несколько раз и в нецензурной форме», — приводит версию администрация города.

Инцидент не оставил равнодушными пользователей социальных сетей.

Рейд по соблюдению масочного режима Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Девчонка в теле мужика!!! Позор!!!» — написал Стас К.

«Самое обидно, что сидят мужики и никто не заступился», — отмечает Сергей Д.

Нашлись и те воронежцы, которые оказались на стороне водителя.

«С какого перепугу заступаться за провокаторшу, которая демонстративно нарушает правила?» — написала Марина П.

«Правильно сделал», — коротко написал Женя К.

«А водитель что, не нарушает? И вообще, какое он имеет право так обращаться с женщиной? Вам бы понравилось, если бы с вами так? А все бы смотрели и говорили, что так вам и надо», — вступился за женщину Сергей Д.

«Все сидят, смотрят и пишут, что правильно сделал, посмотрел бы, если бы вашу маму или жену так трясли и обзывали», — комментирует Вячеслав М.

«Орет как потерпевший с пеной у рта. Инфекцию разбрызгивает. Дали бы больше власти, пристрелил. Озверели со своей пандемией. Тут уже кому как повезет. Зараза не смотрит на статус гражданина», — написала Lyudmila A.

Водитель автобуса Наталья Стрельцова© ИА EGNUM

«Правильно, что засняли и выложили. Такого водителя нужно уволить, а женщина пусть пишет на него заявление. Страшно теперь в транспорт заходить», — призвала Екатерина К.

«Просто Роману (так зовут водителя — прим. ИА REGNUM) нужно было держать себя в руках. Стрессоустойчивость — неотъемлемое качество, присущее его профессии», комментирует в телеграм-канале «Мой и твой Воронеж» пользователь Андрей.

«Я в банке работаю, прекрасно знаю, какими могут быть клиенты, но хамить и бить их, конечно, недопустимо», — прокомментировала Mari.

«Водитель сидит в своей кабине за стеклом и не должен обращать внимания на неадекватных пассажиров. Таких много — что, каждый раз выпихивать с матом их из автобуса?! Он перегнул палку, он, вообще-то, на работе», — добавила Наталья.

Между тем в группе «Город и транспорт» появилось сообщение о том, что данный водитель уже попадался на хамстве пассажирам — общественники требуют уволить этого водителя.

«Спустя восемь месяцев тот же водитель, который, проезжая на ЛиАЗе по улице Коммунаров (пассажирам, которые ехали до остановки Манежная в ответ на возражения доставалась такая же порция хамства, как в этом видео), подвергал жизнь и здоровье пассажиров опасности ради экономии лишних пяти минут, вновь проявил свою профнепригодность. Вчера вечером он вместо того, чтобы адекватно решать проблему с пассажиркой без маски, напал на неё, обматерил и вытолкал из автобуса. У самого водителя при этом маски на лице почему-то не видно. Можно закупить самый современный и технологичный подвижной состав, планировать метробус и т. п., но до тех пор, пока такие вот водители продолжают работать на маршрутах, про успех транспортной реформы не стоит даже заикаться. «Город и Транспорт» обращается к руководству МКП «ВоронежПассажирТранс» с требованием уволить данного водителя. Дефицит дефицитом, но таким водителям не место в отрасли. Тем более в муниципальном предприятии», — говорится в обращении.

Общественный транспорт Дарья Драй © ИА REGNUM

Вместе с тем сегодня же в соцсетях появился пост благодарности водителю одной из воронежских маршруток.

«Часто вижу посты о критике водителя, о том, что высадил пенсионера или ребёнка без денежных средств. А я хочу выразить благодарность этому молодому человеку. Сегодня утром мы сели в автобус с сыном, где я обнаружила, что карты банковской у меня с собой нет. Я подошла и объяснила, что не могу оплатить за нас, но попросила номер телефона его для оплаты позже. На что он махнул рукой и сказал: «Садитесь, не нужно ничего». Здоровья ему и его семье от души. Побольше таких людей!» — написала автор поста в паблике «Твой и мой Воронеж».