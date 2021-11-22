Москва, , 17:20 — REGNUM По программе реновации в Москве расселили 131 старый дом, сообщает 22 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Реновация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Получили новые квартиры с начала старта программы в 2017 году уже более 44 тыс. жителей Москвы, в том числе 22 тыс. жителей в 2021 году.

«За время реализации программы реновации полностью расселен 131 дом, 42 из них — в 2021 году», — рассказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, в ближайшее время готовится переезд жителей ещё в несколько столичных новостроек.