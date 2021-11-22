Стокгольм, , 17:39 — REGNUM Реакция руководства «Шведских демократов» на приговор по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении депутата Европарламента Петера Лундгрена может повлиять на доверие к партии женщин-избирателей в будущем. Об этом 22 ноября в интервью TT заявил политолог Андерс Саннерстедт, доцент кафедры политологии Университета Лунда.

Шведские демократы. Логотип

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября член «Шведских демократов» и депутат Европарламента Лундгрен был признан виновным в сексуальных домогательствах.

«Они не особенно успешны в привлечении избирателей-женщин, и это вызывает беспокойство. То, как партия будет с этим разбираться, повлияет на имидж «Шведских демократов», — отметил Саннерстедт.

Ранее лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон заявил, что продолжает испытывать доверие к Лундгрену, несмотря на то, что тот признан в неподобающем поведении с женщиной.

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