Подгорица, 22 ноября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 59,1 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 55 процентов, сообщает институт общественного здравоохранения.

dfuhlert Вакцинация

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Первую дозу вакцины получили 269 998 человек или 43,5 процента, а вторую — 251 661 человек или 40,6 процента всего населения.

В Черногории 142 человека получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 93 человека прошли ревакцинацию.

Третью дозу получили 37 250 человек, за последние 24 часа — 234 человека.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.