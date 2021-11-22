Стокгольм, , 17:37 — REGNUM Сегодня, 22 ноября, тальман риксдага Андреас Норлен по результатам переговоров с лидером «Социал-демократов» Магдаленой Андерссон выдвинул ее кандидатуру на пост премьер-министра Швеции на голосование. Об этом сообщил телеканал SVT.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

Прошло две недели с тех пор, как Андерссон было поручено заполучить поддержку большинства в риксдаге, чтобы сформировать правительство. Ей пока не удалось этого сделать, но несмотря на это, тальман принял решение продолжить процесс избрания нового премьер-министра, не меняя кандидатуры.

Голосование в риксдаге назначено на 24 ноября. Спикер Норлен заявил на пресс-конференции, что за эти полтора дня у Андерссон есть возможность заручиться поддержкой необходимого числа голосов (175) в парламенте.

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