Климент Александров, 22 ноября 2021, 19:47 — REGNUM Нет никаких сомнений в том, что Россия является великой политической и военной державой. Но входит ли она в настоящее время в число сверхдержав после упадка, последовавшего за распадом Советского Союза и его резким превращением в современную демократию и рыночную экономику? Нередко ответы на эти дискуссионные вопросы дают в зависимости от симпатии (или антипатии) аналитиков к нынешнему российскому президенту Владимиру Путину. Но оценка страны и особенно мировой державы не может зависеть от предпочтений некоторых экспертов или политических комментаторов. Она должна основываться на объективных наблюдениях и данных.
Профессор Стэнфордского университета Кэтрин Стоунер в своей последней книге («Россия воскресла: ее сила и цель в новом глобальном порядке», издательство Оксфордского университета, 2021 год) обсуждает именно этот вопрос. Отвергая декадентский взгляд на курс Российской Федерации, она глубоко исследует подъем России и ее активное присутствие на многих международных фронтах, ища ответы на мотивы и возможности, скрытые в ее внешнеполитическом выборе.
Анализируя то, как президент Путин решает внутренние проблемы страны, автор рассматривает влияние, которое эти манипуляции часто оказывают на внешнюю политику. Таким образом госпожа Стоунер объясняет Возвращение России к ведущей роли в международных делах.
Начав с отделения Крыма от Украины и военной поддержки режима Асада в Сирии, Россия повсюду демонстрировала свою силу как мировая держава. Согласно статистике, Россия выглядит более слабой, картина при ближайшем рассмотрении вырисовывается иная: россияне богаче китайцев, государственный и частный долг очень низок, а государственные финансы — несмотря на международные меры и санкции против страны — вполне здоровы. Международная экономическая нестабильность также не особенно повлияла на эту страну. Да, возможно, из-за ее гигантских природных ресурсов, но важно также, что режим президента Путина не сталкивается с какой-либо серьезно организованной внутренней оппозицией. Таким образом, Россия может с легкостью использовать все доступные средства для расширения своего влияния за рубежом. Это ясно видно по ее потенциалу создавать неудобные для своих квазиполитических оппонентов ситуации в таких регионах, как Сирия, Венесуэла и сами США.
Основываясь на книге Стоунер, многие устоявшиеся взгляды на Россию оспариваются, общепринятые истины опровергаются, а многие распространенные представления о стране опровергаются. Особенно сейчас, когда новая администрация США пытается сформулировать новую политику в отношении России, так называемые модернистские взгляды Стоунер могут помочь возобладать новым представлениям и взглядам.