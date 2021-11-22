Москва, , 17:13 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» в кратчайшие сроки подготовят поправки в законодательство, направленные на ужесточение наказания за хулиганство на дорогах, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Владимир Васильев Kremlin.ru

В ходе заседания Совета Думы спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах. Дано поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев пригласил к этой работе экспертов, общественность, представителей автомобильного сообщества.

Депутаты намерены предпринять меры, против «опьянения от скорости, которое испытает часть молодежи и выкладывает это в интернете».

«Мы определились, что будем серьезно заниматься этой работой… Мы найдем решение, да, оно будет для кого-то жестким», — пообещал Васильев.

Предлагается ввести уголовную ответственность за неоднократное нарушение Правил дорожного движения (ПДД), создающее угрозу жизни и здоровью людей. Также парламентарии намерены предложить конфискацию автомобилей и мотоциклов, на которых совершаются подобные хулиганские действия. Депутаты предусмотрят меры воздействия и в случае, если автотранспорт, на котором было совершено нарушение, водителю не принадлежит.

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