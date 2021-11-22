Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Портрет Френсис Хауген, бывшей сотрудницы Facebook, которая раскрыла миру правду о внутренних исследований компании, был помещен 22 ноября на обложку американского журнала Time.

Френсис Хауген Photograph by Christopher Anderson—Magnum Photos for TIME

Фотография сделана Кристофером Андерсоном, фотографом Magnum. На данном снимке лицо Хауген выглядит особенно мужеподобным, изображена женщина на фоне цвета виридиана.

Отметим, что на снимках в сети, как и на обложке Time, черты лица Хауген выглядят жестче, чем в реальной жизни. В разы мягче женщина выглядела во время трансляции из зала подкомитетом Сената по защите прав потребителей, безопасности продукции и безопасности данных США, где она давала показания насчет алгоритмов Facebook.

Напомним, что около месяца назад Хауген подала не менее восьми жалоб в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, утверждая, что Facebook скрывает исследования о своем пагубном влиянии от инвесторов и общественности. Она также поделилась документами с Wall Street Journal, которое опубликовало многосерийное расследование, выявляющее, что в Facebook знали о негативном влиянии своих приложений. Хауген дала показания во вторник, 5 октября, перед подкомитетом Сената.

Документы, раздобытые Хауген, указывают, что Facebook знает, что платформа используется для распространения негативного контента, но так как исследования доказали, что именно негативный контент привлекает больше пользователей, компания решила от него не избавляться.