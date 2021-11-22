Брюссель, 22 ноября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Только власти страны могут решать, подавлять ли протесты и какими средствами это делать, сообщила 22 ноября журналистам официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант.

Robert Bonet Протест

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В ответ на подавление протестов в Нидерландах против коронавирусных ограничений Спинант сказала, что исключительно в компетенции властей и суда Роттердама находится вопрос, «насколько пропорциональным было применение силы полицией».

Она добавила при этом, что граждане имеют право выражать недовольство и что насилие неприемлемо, но при этом «обязанность национальных властей стран ЕС заключается в обеспечении правопорядка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Нидерландов проходят протесты: митингующие требуют отмены коронавирусных ограничений. В городе Роттердаме полиция открыла стрельбу в ответ на агрессивные действия протестующих.