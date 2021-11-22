Москва, 22 ноября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 22 ноября сайт Гидрометцентра России.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед опасен

Предупреждение объявлено из-за гололедицы, оно действует до 12:00 24 ноября. Кроме того, из-за сильного ветрами с порывами до 15 м/с объявлено предупреждение до 21:00 22 ноября.

Аналогичные предупреждения с те ми же сроками действия объявлены и на территории Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московский регион пришла морозная погода, столбики термометров будут опускаться до пяти градусов ниже нуля.