Москва, 22 ноября 2021, 18:58 — REGNUM Пользователь TikTok Василиса Кедрова (vasyalisaofficial) сняла пародию на типичного школьного преподавателя. Видео «завирусилось» и набрало почти 1,5 млн просмотров.
Автор в своём ролике показала преподавателя, который собирается без очереди купить обед в школьной столовой. Фраза «Дорогу педагогу» уже стала мемом — в Сети появились шутки о наглости людей, а также о привычках в еде.
https://twitter.com/li_jittery/status/1462101285876944896
Добавим, что на данный момент в TikTok насчитывается несколько сотен видео с хэштегом #дорогупедагогу. Общее количество просмотров этих роликов превышает 1,1 млн.
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