Загреб, , 17:08 — REGNUM В Косово 22 ноября прибыли 130 военнослужащих хорватской армии, в том числе шесть женщин, подтвердило министерство обороны страны.

Хорватия

Торжественное проводы 36-го хорватского контингента (HRVCON) в KFOR НАТО состоялось в воинской части «132 бригада хорватской армии» в Нашицах.

Напомним, предыдущее заявление Загреба от мая об отправке солдат в Косово, то есть. увеличение военного контингента в составе КФОР вызвало сильное напряжение в отношениях Белграда и Загреба.