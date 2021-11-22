Лондон, , 17:07 — REGNUM Одна из крупнейших британских энергокомпаний Bulb объявила о своём банкротстве, сообщают 22 ноября СМИ Британии.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению представителей компании, которая является седьмым крупнейшим в стране поставщиком энергии и обслуживает 1,7 млн человек, банкротство произошло из-за резкого роста цен на газ

Ранее британские СМИ сообщали, что кабинет министров готовит чрезвычайный план, по которому будет действовать при банкротстве компании Bulb, а также её перевод под «специальное управление».

«Этот сделано для того, чтобы защитить клиентов Bulb, гарантировать стабильность поставках, и защитить остатки средств на счетах… Мы начали рассматривать варианты привлечения дополнительного финансирования, получили множество предложений от различных инвесторов, но энергетический кризис в Великобритании и во всем мире не позволяет инвесторам действовать при таких высоких оптовых ценах, а ценовой потолок поставок означает, что компании поставляют энергию потребителям со значительными потерями», — цитируют СМИ представителей «специального управления».

В самой компании причиной банкротства назвали рекордные цены на газ и их крайнюю нестабильность. Одной из причин резкого роста цен на газ компания считает геополитические манёвры вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, с начала 2021 года в Британии из-за скачка цен на газ обанкротились уже 25 энергетических компаний.

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