Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Следователи установили обстоятельства убийства мужчины, изуродованное тело которого было обнаружено в парке Сосновка в Петербурге в конце сентября 2020 года. В его убийстве, с последующим актом каннибализма, признался молодой петербуржец, задержанный в рамках расследования уголовного дела о другом убийстве, жертва которого выпала из багажника автомобиля после ДТП в Ленобласти.

Пресс-служб СУ СК по Ленобласти Один из обвиняемых в убийстве мужчин в Петербурге

Напомним, труп мужчины был обнаружен утром 27 сентября 2020 года в дренажной трубе недалеко от стрелкового клуба в парке Сосновка. На теле погибшего криминалисты насчитали около десяти колото-резаных ранений в районе шеи и головы. Рядом с телом лежали рюкзак и поясная сумка. Погибшим оказался 38-летний местный житель, который до 2019 года был индивидуальным предпринимателем и работал брокером на бирже. Это убийство более года считалось нераскрытым.

Читайте также: В Петербурге ищут убийцу брокера, чье тело нашли в дренажной трубе

Как пишет 22 ноября издание «47 news», личность убийцы не удалось установить, до тех пор, пока 20 ноября на трассе А-121 «Сортавала» возле врезавшегося в отбойник автомобиля не был обнаружен труп мужчины с перерезанной шеей. Позже были задержаны трое — водитель и двое пассажиров автомобиля, один из которых — 23-летний Егор Комаров — признался не только в этом убийстве, но и в нападении на мужчину в Сосновке.

Молодой человек рассказал, что в сентябре 2020 года, заранее решив совершить убийство и поедание тела человека, взял сменную одежду и уехал в Сосновку, где около 15 минут подыскивал будущую жертву. Среди немногочисленных прохожих он заметил худощавого мужчину в легкой одежде. Он решил, что такого будет проще убить и исполнил свой преступный план. Нанеся более десяти ударов ножом и перекусив зубами горло мужчине, Комаров отрезал язык, переоделся в чистое и пошел домой готовить ужин из человечины. Как признался обвиняемый следователям, «блюдо» ему не понравилось, и он расстроился, что «взял не ту часть тела». Также он добавил, что «в содеянном не раскаивается».

В ближайшее время следствие выйдет с ходатайством об аресте Комарова, его подельника, выходца с Украины, который 20 ноября помогал убивать 50-летнего мужчину в гараже на Лабораторной улице, а также водителя автомобиля, который обвиняется в сокрытии преступления.