Липецк, , 17:29 — REGNUM В Липецке родственники ковид-пациентки в тяжёлом состоянии добиваются отправки её на лечение в Москву, заявляя, что не доверяют местной медицине, а медики считают, что транспортировка может угрожать жизни женщины, сообщает ИА REGNUM.

«Моя жена, Диана Евсюкова, 40 лет, попала в больницу на Тракторный с ковидом, три недели пролежала в реанимации на аппарате НИВЛ, 15 ноября её ввели в кому и перевели на ИВЛ. Шансов на жизнь практически не осталось. У неё трое детей, в том числе малолетний сын и девочка-инвалид! Требуется срочная транспортировка в Москву», — написал муж пациентки Павел Евсюков.

Евсюков в соцсетях обратился к главе региона Игорю Артамонову и мэру Липецка Евгении Уваркиной с просьбой решить этот вопрос. Он также заявил, что его супруга транспортабельна и облздрав ранее обещал оплатить её перевозку, но потом от этого плана отказались, и супруг сам стал собирать средства для её транспортировки.

По словам главного врача Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед» Юлии Агаповой, состояние пациентки находится на постоянном контроле медиков, а перевозить её — риск. Главврач прокомментировала резонансное обращение мужа ковид-пациентки.

«Пациентка получает лечение в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения. По тяжести состояния пациентка была неоднократно консультирована нашими ведущими специалистами, главными внештатными инфекционистом, анестезиологом, пульмонологом и другими врачами. Кроме того, проведено около четырёх официальных консультаций в федеральном дистанционном центре для взрослых пациентов на базе первого Сеченовского медицинского университета, получены официальные рекомендации по диагностике, лечению, ведению данной пациентки. Была осуществлена консультация ведущим специалистом анестезиологом-реаниматологом ещё из научного центра имени Кулакова. Доктор внимательно ознакомилась со всей документацией и сообщила нам, что состояние пациентки тяжёлое, не совсем стабильное, что нужно продолжать искусственную вентиляцию лёгких, внесла какие-то коррективы в лечение в соответствии с результатами обследования.

Большой риск — везти её [пациентку] на ИВЛ, можно значительно усугубить её состояние, и в дальнейшем это отрицательно скажется на её лечении. Такая коварная сейчас коронавирусная инфекция, особенно её дельта-штамм, — эти пациенты очень тяжёлые по своему состоянию и нестабильные. У неё уже был целый ряд осложнений. Состояние её остаётся очень тяжёлым, большая кислородная зависимость. Мы продолжаем консультироваться, на сегодня запланирована очередная телемедицинская консультация с федеральным консультативным центром, где мы вновь будем поднимать вопрос не только о тактике её лечения, но и о необходимости транспортировки. На данный момент нет ни клиники, которая готова её принять в Москве, ни официального разрешения, нет ни качественного способа транспортировки, который бы на 100% гарантировал стабильность её состояния в дороге. Поэтому мы не можем так рисковать», — заявила Юлия Агапова.